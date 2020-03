Vergognoso furto al Loreto Mare: rubate tute e mascherine

Impensabile quanto vergognoso. La notte scorsa alcuni ignoti hanno rubato mascherine, tute e camici, oltre agli oggetti personali dei dipendenti, presso il reparto Covid-19 dell’ospedale Loreto Mare di Napoli. L’ospedale destinato dalla Regione Campania ad essere “punto nevralgico per l’emergenza Coronavirus”, l’ospedale a cui si lavora a ritmo serrato, notte compresa, per essere pronto per l’atteso picco di contagiati. Rabbia, sgomento ed indignazione. Per completare il reparto occorrevano solo altri due posti letto. Prevista invece per l’inizio di aprile l’apertura della terapia subintensiva, con tanta difficoltà questo reparto stava prendendo vita. L’augurio è che stavolta, una volta presi i vigliacchi autori dell’ atto, la pena sia davvero esemplare.

Fonte: Repubblica.it