Società di calcio e aziende scommesse come sponsor, il Governo nicchia!

Il calcio ha percepito una certa ritrosia da parte del Governo (c’è sempre il M5S che ha varato il Decreto Dignità) ad autorizzare il ritorno delle sponsorizzazioni delle aziende di scommesse, anche se solo per 12 mesi. Sarebbe una deroga temporanea che nella politica ha prodotto malumore, ma l’ipotesi in ambienti calcistici non è considerata ancora del tutto tramontata e c’è la speranza di instaurare un dialogo, magari utilizzando solo la maglia come “veicolo” per le aziende di betting interessate. Fonte: CdS