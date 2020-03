Santacroce: “Tenete duro, come popolo siamo forte”

L‘ex calciatore del Napoli, attualmente alla Virtus Verona, Fabiano Santacroce ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del momento delicato per l’emergenza Codid-19: “Sono rimasto a Verona, non ho avuto neanche la possibilità di scendere a Napoli. Sto trascorrendo questa quarantena un po’ in solitaria. Ho pensato di tornare a Napoli ma ci sono delle regole e non si può fare altro. Cerco di vederle comunque ogni giorno in videochiamata. Sicuramente cercherò di andare il prima possibile dalle mie figlie. Credo sia una sciocchezza questo discorso degli stipendi. È anche giusto, ma nel momento in cui non dobbiamo recuperare le partite. Se il campionato finisce oggi, allora è normale, non sto lavorando, quindi è giusto che non arrivi uno stipendio. Ma se dobbiamo recuperare partite, anche fino a luglio, le vacanze ce le siamo bruciate dovendo stare adesso a casa forzatamente. Quindi se poi dobbiamo giocare ogni tre giorni, giocare una partita e finire il campionato, non ha senso toglierci lo stipendio. Agli italiani dico: Tenete duro, come popolo siamo forte. Dobbiamo stare tranquilli ed aspettare che passi questa tempesta”.