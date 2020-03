Santacroce “esiliato” a Verona: “Sembra di vivere in un film”

L’ex azzurro Santacroce è da solo in quarantena nella città scaligera. Gli manca, ovviamente, la famiglia. Racconta questo momento ai microfoni de Il Roma:

Innanzitutto come sta Fabiano Santacroce?

«Bene. Sono rimasto a Verona, non ho avuto neanche la possibilità di

scendere a Napoli. Sto trascorrendo questa quarantena un po’ in solitaria».

Ha mai pensato di tornare a Napoli dalla sua famiglia?

«Sì, assolutamente. Ci penso ogni giorno. Ma ci sono delle regole e non

si può fare altro. Cerco di vederle comunque ogni giorno in videochiamata».

Che aria si respira a Verona?

«Io respiro l’aria di casa (ride, ndr). I problemi qui sono iniziati

prima rispetto a giù. Siamo vicini a tutti i centri, quelli grossi.

Perché già Brescia, Padova sono state colpite parecchio. Quindi c’è

tanta preoccupazione, però la gente fortunatamente non esce e quindi

speriamo passi presto».

Il Veneto è tra le regioni più colpite. Quanta preoccupazione percepite?

«Di preoccupazione ce n’è, perché avvertiamo i morti che ci sono stati e

ci sono tutti i giorni. Vedendo il bollettino cresce la grande

tristezza. Non è una semplice influenza come magari ce l’avevano fatta

passare all’inizio».

Qual è l’episodio che resterà più impresso alla fine di tutto?

«Saranno tante le cose impresse. Sicuramente lo stare lontano dalle mie

bambine per così tanto tempo in maniera così forzata è una cosa brutta,

pesante. È pesante anche il fatto di trovarsi in una città e restare

chiusi in casa per paura di uscire fuori. Sembra quasi di essere in uno

di quei film che in passato consideravamo futuristici, invece eccoci qua».

Cosa farà Santacroce quando il virus sarà sconfitto?

«Sicuramente cercherò di andare il prima possibile dalle mie figlie.

Molto probabilmente non resterò chiuso in casa neanche per dormire,

inizio ad odiarla e a non farcela più. Quindi mi gusterò un po’ di più

lo stare fuori, all’aria aperta».

Quanto è dura non potersi allenare in campo e lavorare solo da casa?

«Tantissimo. Per noi è molto faticoso allenarci senza pallone. Non siamo

neanche più abituati a fare allenamento a secco per così tanto tempo.

Per quanto mi riguarda sono tre settimane che corro fuori (perché ho la

fortuna di abitare in un parco), però tutto il resto lo faccio in casa e

non è facile».

Quanto ci vorrà per recuperare e ritrovare il ritmo partita?

«Penso un paio di settimane. Dovremo stare molto attenti, sarà difficile

per tutti i preparatori che dovranno organizzare una sorta di nuova

preparazione. Ancor più difficile, perché dovrà essere concepita per

farci giocare ogni tre giorni. Credo che il tasso di infortuni sarà

molto più alto in questo periodo, anche se spero di no. Sarà un

campionato strano, sia sopra che sotto».

I calciatori saranno tutelati?

«Credo sia una sciocchezza questo discorso degli stipendi. È anche

giusto, ma nel momento in cui non dobbiamo recuperare le partite. Se il

campionato finisce oggi, allora è normale, non sto lavorando, quindi è

giusto che non arrivi uno stipendio. Ma se dobbiamo recuperare partite,

anche fino a luglio, le vacanze ce le siamo bruciate dovendo stare

adesso a casa forzatamente. Quindi se poi dobbiamo giocare ogni tre

giorni, giocare una partita e finire il campionato, non ha senso

toglierci lo stipendio».

Qual è la soluzione ideale per terminare il campionato, dalla Serie A

alle categorie inferiori?

«Me lo sto chiedendo ogni giorno, ma mi chiedo anche se sia giusto.

Sicuramente capisco ci siano tanti, troppi interessi per continuare

questo campionato. Purtroppo io amo il calcio, amo giocarci ed amo farlo

con i tifosi. Perché una delle cose belle è la gente che ti viene a

guardare, a sostenere, ma anche ad insultare. È il bello di fare il

giocare. Penso che se continueremo a giocare lo si farà a porte chiuse.

Sarà un giocare le partite in maniera strana, dove l’aiuto casalingo non

ci sarà. Quindi definirei tutto un po’ falsato».

Un messaggio a tutti gli italiani….

«Tenete duro, come popolo siamo forte. Dobbiamo stare tranquilli ed

aspettare che passi questa tempesta».