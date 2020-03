RINNOVI – Maksimovic ha deciso, vuole restare a Napoli

Nikola Maksimovic è passato da riserva di lusso, a titolare inamovibile e con picchi di rendimento in questa stagione molto alti. Basti pensare le ottime partite contro Inter, Juventus, Lazio e Barcellona, tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Questo ovviamente sta spingendo il Napoli a rinnovargli il contratto che scadrà nel 2021. E’ un vero tira e molla con il suo agente Rramadani, prima sembrava complicarsi, ma ora sembra in discesa tra le parti. Come riporta il Corriere dello Sport a breve, appena il Covid-19 lo permetterà, ci dovrebbe essere un incontro per limare gli ultimi dettagli per il rinnovo e aumento d’ingaggio.

La Redazione