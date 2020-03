Bellinazzo: “Il calcio non può sopravvivere senza interventi pubblici”

Marco Bellinazzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Il calcio non può sopravvivere senza interventi pubblici, inutile nasconderlo. Il mercato dei calciatori non sarà più quello di prima. Ma in più tutti pensano a questa stagione, io darei un occhio alla prossima. Ci sarà certamente un calo dei ricavi intorno al 30% proiettando un deficit su questa e la prossima stagione. Molto preoccupante”.

Ha aggiunto: “Sarebbe bello un taglio degli ingaggi del 15-20%. Ma andrebbe accompagnato da tutta una serie di provvedimenti. Giuste le richieste della Federazione, ma hanno una riposta nel medio-lungo termine, non nell’immediato. Vivremo il calcio come un domino: abbonati busseranno alla porta di Sky per un servizio di cui non hanno usufruito, Sky busserà alla Lega perché non hanno avuto un servizio da proporre, alla fine si troverà un accordo collettivo. Tutto il calcio italiano ed europeo dovrà ridimensionarsi, sicuramente la Premier League, già con le spalle larghe ne uscirà con pochi danni, la Serie A rischia di uscire ad ossa rotte“.