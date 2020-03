Quello di ADL è un diktat: gli azzurri restano a Napoli

In molti sono ritornati alle loro “famiglie”, in diversi hanno fatto voli transoceanici, in accordo, più o meno palese, con le società, altri sono in quarantena avendo dei “compagni positivi”, i calciatori del Napoli sono a Napoli. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe dato ordine ai suoi tesserati di restare in città e di non spostarsi dal capoluogo campano, Nessuna deroga, neanche per gli stranieri. La sua posizione sembra piuttosto ferma a riguardo. La sosta forzata, infatti, non rappresenta una vacanza e non deve essere vista come tale. Intanto proprio i calciatori del Napoli continuano a lavorare da casa, con allenamenti personalizzati. Lo si legge su Il Corriere del Mezzogiorno