Napoli-Zielinski, profumo di rinnovo e con una super-clausola

Dopo Mertens, dove manca solo l’annuncio, il Napoli è pronto ad accontentare anche il talentuoso centrocampista Piotr Zielinski. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 e clausola rescissoria da 65 milioni, ma la sensazione è che il giocatore ex Udinese ed Empoli ha voglia di restare in azzurro. Secondo il Corriere dello Sport l’accordo sarebbe davvero ad un passo, accordo fino al 2025 e una mega-clausola da 100 milioni che scoraggerebbe i diretti interessati. Ovviamente si dovrà far passare questa situazione da pandemia da Coronavirus, poi ci si siederà con calma attorno ad un tavolo per limare gli ultimi dettagli tra le parti. Napoli-Zielinski, profumo di rinnovo.

La Redazione