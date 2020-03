Napoli-Milik, sarà addio ma non per una questione economica

Il futuro di Arek Milik è sempre meno a tinte azzurre, nonostante che in 4 anni ha siglato 46 reti e nel mezzo due brutti infortuni ai legamenti del crociato. Il contratto del polacco scadrà nel 2021, la sensazione è che non si arriverà ad un’intesa tra le parti difficilmente si arriverà all’anno prossimo per evitare i casi di Mertens e Callejon. Secondo il Corriere dello Sport De Laurentiis era arrivato ad offrire 4 milioni, ma lui ha detto no, però non si tratta di una questione economica. Il polacco teme di non essere più al centro del progetto dell’attacco con il belga (Mertens), spesso titolare e decisivo, senza dimenticare l’arrivo in estate di Petagna. Ormai è chiaro che per Milik il posto non sarebbe garantito e si guarda intorno, perciò l’azzurro è sempre meno intenso.

La Redazione