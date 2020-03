Arias è un obiettivo azzurro, ma attenzione alla concorrenza

Il Napoli per la prossima stagione ha messo gli occhi sul terzino dell’Atletico Madrid, Arias. Il giocatore colombiano non è riuscito a convincere Simeone, motivo per cui Giuntoli potrebbe provare a portarlo a Castel Volturno. Arias piace molto perché può giocare su entrambe le fasce, sarebbe il sostituto ideale di Hysaj, sicuro partente. A Napoli il calciatore troverebbe Ospina, suo compagno in Nazionale. Sul giocatore però c’è anche la concorrenza dell’Inter di Conte e dell’Everton di Ancelotti.