Malcuit, dopo la pandemia si riprenderà il Napoli

Per il terzino destro Kevin Malcuit non è stata una stagione tra le più semplici, vista la rottura dei legamenti subita nel corso della sfida contro la Spal. Il laterale francese ha passato oltre 4 mesi complicati aveva iniziato ad allenarsi in parte con il gruppo, poi arrivata la pandemia Covid-19 e quindi ci si è fermati sul più bello. Secondo il CdS, Malcuit ora è a casa ad allenarsi, doveva andare in Francia, ma ovviamente le norme non lo consentono, mentre la sua compagna Ashley non è potuta arrivare in Italia. Ora si allena tra le mura domestiche in attesa di rivedere il campo e potrà riprendersi il Napoli.

La Redazione