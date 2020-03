Lorenzo Insigne: “Gli allenamenti? Mi mancano tanto, però ci teniamo in forma in casa”

In una lunga intervista rilasciata a Sky Sport il capitano del Napoli Lorenzo Insigne analizza il momento dove non c’è il campo, però tanti sacrifici in attesa delle gare ufficiali. “Ovviamente mi mancano gli allenamenti, prima stavano sempre in viaggio ora più con le famiglie, però è chiaro che le partite sono per noi tutta un’altra cosa. Con lo staff medico ci sentiamo tutti i giorni, insieme a quella del mister per allenarci in casa, perchè essendo professionisti dobbiamo farlo tutti i giorni per tenerci in forma. Ora parliamo di barba, capelli, io sto peggio dei miei compagni (ride n.d.r.). Con Gattuso è scattato il feeling sin dal primo giorno, lui mi ha stimolato e caricato al tempo stesso, io l’ho ripagato sul campo. L’Europeo? Lo vinceremo nel 2021 e avremo il tempo per recuperare gli infortunati”.

La Redazione