Il Napoli si allena in casa tra dieta e la tecnologia

Al Napoli mancano le sedute di allenamento a Castel Volturno, la tensione pre-gara e le partite, ma il Coronavirus ha cambiato e non poco le abitudini dei giocatori azzurri. Ora i calciatori si allenano in casa, attraverso gli attrezzi spediti dalle staff medico di Raffaele Canonico e rispettando la tabella di marcia di quello tecnico di Gennaro Gattuso. Una corretta alimentazione e la tecnologia a tener compagnia i giocatori, attraverso consigli dettagliati per restare in piena forma, nell’attesa di ricominciare, se mai ci sarà l’occasione. Questo stop forzato, come riporta il CdS, è l’occasione per ridare il tempo a Maksimovic e Meret di ritrovare la forma migliore e recuperare dai rispettivi infortuni. Insomma ci si allena tra una sana alimentazione e la tecnologia, un modo moderno per tenersi in forma.

La Redazioe