Gravina “offre” Coverciano come centro quarantena per i positivi

Giunge da Gabriele Gravina l’offerta. E’ fatta al sindaco di Firenze: “Il calcio è solidale, lo dimostrano i nostri Campioni del Mondo. In più oggi la Federazione mette a disposizione il suo gioiello di famiglia, il centro tecnico di Coverciano. Due settimane fa abbiamo messo a disposizione una palazzina per i vigili del fuoco e oggi metteremo a disposizione anche la nostra foresteria per medici e infermieri. Nella grande palestra potranno essere ricavati 20 o 30 posti per la rianimazione. Questo è il calcio che mostra il suo vero lato. Diamo la nostra massima disponibilità: il calcio è migliore di quello che si vuole far credere”. Applaude all’iniziativa anche il ct della nazionale azzurra, Roberto Mancini: “Credo proprio che sia giusto, una cosa buona in questo momento assurdo. Bello che la Federazione dimostri sensibilità”

CdS