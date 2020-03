ESCLUSIVA – Mino Abbacuccio (Made in Sud): “Il tatuatore Sbaglio e Titì ai tempi del Coronavirus”

Oggi il mondo intero sta combattendo una battaglia importante, sconfiggere la pandemia Covid-19 e tutti si stanno mobilitando per dare il loro contributo. Non solo i personaggi dello sport ma anche quelli dello spettacolo stanno contribuendo con gesti di beneficenza e non solo. Ilnapolionline.com ha intervistato il comico di Made in Sud Mino Abbacuccio.

In questo momento si sta combattendo la battaglia contro la pandemia da Coronavirus. Tu cosa ti senti di dire alle persone per sconfiggere questo terribile virus? “In questo momento di emergenza siamo tutti chiamati al rispetto delle regole, per il bene di tutti, quindi il messaggio è semplice: ‘ RESTATE A CASA!!!’ prima riusciamo ad isolare questo virus prima possiamo ritornare alla vita di tutti i giorni. Non scoraggiamoci e cerchiamo di vedere il lato positivo di questo momento, viviamo la casa, la famiglia, recuperiamo tutto il tempo perso a causa di orari lavorativi sballati e ritmi frenetici, ritagliamoci i nostri momenti, quelli che servono per rigenerarsi e ripartire più forti di prima, insomma cerchiamo di guardare oltre questo problema che oggi ci mette timore timore, con la speranza che il prima possibile tutto sarà finito”.

Cosa direbbero il tatuatore Sbaglio e Titiì in questo momento così delicato come la pandemia Coronavirus? “Beh, il tatuatore Sbaglio direbbe ” guagliu’ chi esce di casa sbaglia, e fin quando nun sbaglia nun sbaglj ma quando sbaglj… sbaglj! Nelle vesti del mio personaggio ” Saluta Titì ” Direi: ” Nessuno mi vuole, una volta ho detto mamma ma ora che si è diffusa la pandemia dobbiamo stare tutti chiusi in casa, mi ha risposto” no a mamma tu puoi uscire, anzi più tempo sei fuori e meglio è…” le ho detto “mamma ma così prendo il corona..” ha risposto ” tu! ma nuj pigliamm o’ tern!” …è vero Titì? saluta Titì! e saluta con la mascherina e ad un metro di distanza!”.

In tutti questi anni i calciatori del Napoli hanno assistito ai vostri spettacoli di Made in Sud. Hai mai pensato di coinvolgerli ad un tuo sketch? “I calciatori del Napoli sono stati sempre nostri grandi sostenitori e viceversa, spesso sono venuti ai nostri spettacoli ed una volta all’anno siamo noi a raggiungerli in Trentino. Con loro abbiamo spesso fatto sketch divertenti, li abbiamo coinvolti e fatti salire sul palco oppure vista la loro presenza in platea lì abbiamo inseriti nei nostri monologhi dedicando qualche battuta. Sport e divertimento, un gran bel connubio, purtroppo in questo momento ci dobbiamo fermare ed è giusto così, ma ritorneremo sicuramente per continuare a regalare ed emozioni a i nostri sostenitori!”.

Prima di questa sosta forzata mister Gattuso aveva trovato la ricetta giusta per la squadra. Cosa ti ha colpito di lui in maniera particolare? “Credo che Gattuso possa dare tanto al Napoli, ha preso la squadra in un momento difficile ma nonostante questo sta riuscendo a trovare un equilibrio. La sua grinta è tanta, lui non è uno disposto a perdere ed il tempo gli darà ragione”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

