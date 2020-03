Due squadre inglese fanno gara per arrivare a Koulibaly

Il calcio è fermo, ma i club sono a lavoro per rinforzarsi dalla prossima stagione. Dall’nghilterra arriva un forte interesse su Kalidou Koulibaly da parte del Manchester United. I Red Devils hanno individuato nel difensore del Napoli il giocatore giusto per riuscire a rinforzarsi nella zona difensiva e riuscire a lottare per la Premier. Sul difensore anche il City, ma per ora resta lo United in netto vantaggio. DeLaurentiis il calciatore non è incredibile, ma valuta il cartellino su 85-90 milioni. Una cifra considerevole vista l’ultima stagione del senegalese, ma potrebbe non spaventare lo United, che vuole l’esperienza del difensore per affiancare gli uomini già presenti in rosa. .