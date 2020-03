De Laurentiis non transige: Nessuno si muove da Napoli!

NESSUNO SI MUOVE

De Laurentiis non transige. Il produttore cinematografico non ha avallato alcuna partenza dei suoi. Si resta a Napoli ad allenarsi su indicazione di Gattuso. Non si può rischiare di far partire gli stranieri visto che poi si dovesse tornare a giocare non ci sarebbe tempo per farli tornare. Il programma prevedeva la ripresa mercoledì scorso ma poi anche don Aurelio ha dovuto alzare bandiera bianca.

Di sicuro al momento non ci sono i presupposti per richiamare Insigne e soci a Castelvolturno ma fino a quando c’è anche la minima possibilità di tornare alla regolarità bisogna rispettare le indicazioni della società. Stando in città sono monitorati dall’allenatore, dai preparatori e dal mental coach. Andando via ognuno dovrebbe fare a testa sua e non sarebbe proprio il massimo. Al momento, comunque, si devono aspettare tempi migliori sperando che il paese torni alla normalità e il calcio a ruota. Fonte: Il Roma