Da Hysaj a Di Lorenzo, ci sarà da lavorare per Giuffredi

In questo momento incontrarsi nel ben mezzo del Coronavirus non è possibile, viste le norme vigenti emanate dal governo di Giuseppe Conte, ma a tempo debito il Napoli e Mario Giuffredi ci sarà l’occasione per scambiare due chiacchiere. L’agente Fifa ha ben tre calciatori per la maglia azzurra: Hysaj, Mario Rui e Di Lorenzo, tutti e tre protagonisti di una buona stagione. Per l’albanese la sensazione, come riporta il Corriere dello Sport, si è ai titoli di coda, visto che Giuffredi lo ha fatto capire più volte tra radio e interviste varie. Per quanto riguarda il laterale portoghese invece il suo contratto scade nel 2022, ma si vorrà respingere le tentazioni di altri club. Infine Di Lorenzo, lui è appena arrivato al Napoli, ma ha già dimostrato di essere all’altezza della situazione. E’ presto già per parlare di rinnovo, però si sa che muoversi in anticipo per tracciare la strada sarebbe cosa buona e giusta. Dopo la pandemia nuovi contatti tra le parti, perchè prevenire è meglio che curare.

La Redazione