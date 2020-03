Come di consueto all’interno della sala stampa della Protezione Civile, aggiornamento sul contagio da Coronavirus che sta coinvolgendo tutta l’Italia. Il bollettino di oggi registra purtroppo 969 decessi nelle ultime 24 ore per un totale di 9134. I contagi sono 4401 in più rispetto a ieri. Le persone contagiate nel nostro paese sono attualmente 66.414 di cui un 6%, cioè 6732, attualmente in terapia intensiva. I numeri più alti da quando c’è stato il Covid-19.

La Redazione