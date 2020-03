Cimbrico, Federugby: “Vogliamo dare un messaggio chiaro al movimento”

Andrea Cimbrico, responsabile comunicazione FEDERUGBY, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “La decisione che il Consiglio ha preso in una riunione è stata quella di anticipare qualunque eventuale posticipo dei decreti e decidere – per un messaggio di chiarezza – di terminare la stagione con effetto immediato. E’ stata una risposta alla necessità. Di chiarezza per tutte le società, giocatori e componenti del movimento che potranno così iniziar a pianificare il proprio futuro. In tal senso il Consiglio ha deciso di tenersi aperto fino al 9 aprile e pianificare azioni tangibili a favore del movimento. Non possiamo dire se è una scelta giusta o sbagliata, abbiamo solo voluto dare un messaggio chiaro al nostro movimento”.