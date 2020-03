Chiariello:” Se De Laurentiis fa beneficenza in privato, gli fa onore”

Ecco l’intervento a Radio Punto Nuovo del giornalista Umberto Chiariello:

“Il Napoli fermo non è. Intanto che il calcio attende l’evoluzione della pandemia, il Napoli si sta muovendo per cercare di mettere dei tasselli alla prossima stagione, prima o poi il calcio ripartirà. Probabilmente torneremo all’austerità, me lo auguro per dare spazio ai nostri ragazzi che stanno pagando dazio. Il Napoli sta pensando a fare cose interessanti: blindare Zielinski, muoversi sul mercato internazionale, discutere con Hysaj. In questo momento c’è una persona che sta uscendo dal silenzio ed è De Laurentiis, molto attivo e propositivo in Lega per cercare di stendere un documento per far sì che il calcio non fallisca. Ha attaccato fortemente coloro che vogliono fermare tutto per interessi di parte. Se De Laurentiis fa beneficenza in privato, gli fa onore, ma mi avrebbe fatto piacere se avesse spesso il nome del calcio Napoli per trainare una grossa campagna di donazione. Plaudo il fatto che De Laurentiis si sia mosso”.