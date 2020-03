Chiariello: “Sky e DAZN contestano la cifra da pagare ai club, Totò diceva…”

Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “C’era un famosa frase di Totò “Io non pago” e torna drammaticamente di moda in questo momento. Si approssima la sesta tranche di pagamento delle pay tv al calcio italiano: Sky e DAZN devono corrispondere i soldi, ma i legali stanno valutando di contestare la cifra ai club per eccessiva onerosità. I nodi stanno venendo al pettine. Se il calcio italiano non riceve i soldi dalle pay tv perde la gran parte degli introiti, la base su cui si forma il sistema calcio. Nel frattempo il CODACOS e gli utenti cominciano a chiedere la restituzione dei soldi per servizio non fruito. Se anche il calcio, come il rugby, dovesse arrendersi si rischia una stagione di non ritorno”.