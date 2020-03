Carmando :” Maradona quello che diceva,quello faceva”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Salvatore Carmando, ex massaggiatore Napoli:

“Passano gli anni e si parla sempre di Maradona, è giusto. Quando si parla di lui mi viene sempre la pelle d’oca, ci ha fatto vedere cos’è il calcio mondiale, è stato il più grande giocatore di tutti i tempi. Argentina-Inghilterra? Me la ricordo, Diego mi disse “Quest’anno voglio vincere i Mondiali” e l’ha vinto. Quello che diceva, quello faceva. Una volta mi svegliò alle 7:00 del mattino per un massaggio, voleva segnare su punizione quel giorno e così fu. Ho fatto un sacrificio immenso per starmene due mesi in Messico con lui”.