CALCIO FEMMINILE – Olimpiadi Tokyo posticipate, Alex Morgan tra un anno a caccia di record

Meno di una settimana fa il Cio ha deciso di posticipare le Olimpiadi di Tokyo dal 2020 al 2021, anche se non cambierà il nome, però per Alex Morgan non tutti i mali vengono per nuocere. L’attaccante degli Stati Uniti femminili, avrà l’occasione per prepararsi al meglio e vincere così il secondo oro olimpico. Il rinvio tra l’altro può essere l’opportunità di riscattare la sconfitta contro la Svezia ai calci di rigore ai quarti di finale. Alex Morgan tra l’altro tra meno di un mese partorirà un figlio e 2/3 mesi sarebbero stati pochi per tornare al massimo della forma. L’occasione sarà propizia per prepararsi al meglio e bissare l’oro di Londra 2012.

La Redazione