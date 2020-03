Pieno appoggio a livello benefico di De Laurentiis al prof. Ascierto

Due giorni fa il professore dell’Ospedale Pascale Ascierto aveva parlato di un possibile aiuto a scopo benefico di De Laurentiis per la sua struttura. Secondo le pagine odierne del Corriere del Mezzogiorno, il presidente del Napoli avrebbe mantenuto la parola. Non solo con una semplice donazioni, ma acquistando attrezzature necessarie per allestire posti letto all’Ospedale. Gli strumenti sarebbero i: ventilatori polmonari, caschi cpap e tubi endotracheali. Un altro segnale importante a scopo benefico del calcio italiano per sconfiggere la pandemia Coronavirus.

La Redazione