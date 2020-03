Pià: “Bisogna fare il proprio dovere, gli italiani sono intelligenti e di cuore”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ignacio Pià, ex Napoli: “Sono arrivato domenica dal Brasile, non avevo proprio idea di quello che stava accadendo qui a Bergamo. Dobbiamo fare tutto ciò che è necessario fare, il popolo italiano è intelligente e di cuore, questo è un momento per dimostrare di voler tornare in strada, ad essere felici, rispettate quindi per il momento le regole. Ognuno deve fare la propria parte, anche piccoli sacrifici“.