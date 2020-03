Per il Coronavirus svanirà per sempre un sogno di Raul Albiol

A 34 anni, e dopo una pausa lunga quasi un anno, Raul Albiol aveva riconquistato la Nazionale a ottobre 2019, in occasione delle gare di qualificazione a Euro 2020 della Spagna: immarcescibile difensore di grandissima qualità e intelligenza, già campione del mondo e due volte campione d’Europa una decina di anni fa. Nonché tenacia considerando che nella stagione precedente, l’ultima con il Napoli, fu anche sottoposto a un delicato intervento al ginocchio sinistro per un infortunio che lo tenne lontano dai campi per tre mesi. Prima della sospensione dei campionati, tra l’altro, con il Villarreal aveva collezionato 26 partite su 27 in Liga, e tutte dal primo all’ultimo minuto (un gol, per lui): l’unica assenza, per squalifica, in occasione della sfida con il Celta. A corredo, anche due gare in Coppa del Re. Sposato con la signora Alicia Roig, Raul è padre di quattro figli: Alma, Azahara, Romeo e Mia. A completare la famiglia, un coniglio nano: Flora, regalo di Hamsik. Con il Napoli, Albiol ha collezionato 236 presenze e 6 reti dal 2013 al 2019, conquistando nel 2014 la Coppe Italia e la Supercoppa italiana. Con la maglia della Roja, che tra l’altro avrebbe potuto rappresentare anche a Euro 2020, ha conquistato come detto il Mondiale 2010 e gli Europei 2008 e 2012. Fonte: CdS