Il Napoli è interessato a Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan in scadenza di contratto e che difficilmente rinnoverà con il club rossonero. Oltre agli azzurri, un’altra squadra pensa al centrocampista, il Torino. Così come riferisce Tuttosport, i granata sono seriamente interessati in vista del prossimo calciomercato. La concorrenza per Bonaventura sarà ampia, con tanti altri club che hanno messo gli occhi sul calciatore ex Atalanta.