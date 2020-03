Grassani: “Tutti i calciatori italiani hanno usato le ferie a Luglio e a Natale”

Mattia Grassani, avvocato SSC Napoli, è intervenuto su Radio Punto nuovo, ecco le sue parole: “Giorni di ferie? Tutti i calciatori professionisti italiani hanno già usufruito delle ferie attraverso le settimane di Luglio 2019 ed il periodo di stop natalizio. Ciò che si sta verificando adesso, è talmente nuovo che certamente è consentito prolungare le ferie, ma siamo di fronte ad un periodo d’emergenza in cui non si sta svolgendo il lavoro, parliamo di impossibilità di prestazione. Interrompere il campionato qui? Non voglio credere che un presidente di Serie A sia favorevole ad un certo tipo di orientamento per interessi personali. Secondo me si stanno scontrano in una realtà in cui tra le varie ipotesi c’è anche quella di fermarsi qua perché il virus non è possibile da debellare in tempo utili. Ci sono tante opinioni, alcune contraddittorie, ma tutte finalizzate a dialogare e cercare la soluzione migliore”