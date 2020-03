Il presidente della Figc Gravina a Radio Marte ha confermato: «Il nostro compito è quello di programmare delle date per dare una speranza a tutti coloro che amano lo sport. Terminare la stagione qui? Io per cultura non mi arrendo mai. Se necessario chiederemo alla Uefa e alla Fifa di andare oltre il 30 giugno e quindi di sfruttare luglio e agosto. Se ci arrenderemo al virus, lo faremo con l’onore delle armi. Date? Oggi parlarne non ha senso». Fonte: CdS