Federcalcio contro Lega, non bastano 500 milioni

A poche ore dall’apparizione del presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales, è arrivata l’immancabile replica del numero uno della locale Legacalcio, Javier Tebas. I due non si sopportano, è cosa nota. Il massimo esponente della Confindustria pallonara iberica, stavolta, ha puntato il dito contro i 500 milioni di euro che la Federazione ha offerto ai club di Liga e Segunda divisione iberica per affrontare l’emergenza. La stiletta è arrivata via twetter. «Grazie Federazione per la vostra offerta di un credito di 500milioni di euro con la garanzia dei diritti Tv, ma siete nuovamente caduti in errore, come quando avete parlato di una polizza all’interno di una pandemia. È impossibile!». Rubiales, aveva attaccato Tebas per non aver assicurato le entrate tv prima che scoppiasse la crisi. Fonte: CdS