ESCLUSIVA CALCIO FEMMINILE – A. Pistolesi (all. Empoli Ladies): “Il nostro club è prima linea per la prevenzione al Covid-19”

Tutto il mondo sta lottando per sconfiggere un nemico invisibile come il Coronavirus, anche lo sport non vuole essere da meno. Anche il movimento femminile è in prima linea per trovare una soluzione ed essere al centro per quanto riguarda la beneficenza e la prevenzione. Ilnapolionline.com ha intervistato l’allenatore dell’Empoli Ladies Alessandro Pistolesi.

Come stai vivendo personalmente questa situazione di pandemia da Coronavirus? ” Vivo questa condizione come tutti, con pazienza, fiducia e responsabilità, mi attengo alle disposizioni impartite dalle autorità. Mi manca la mia quotidianità, le mie figlie, il lavoro, il calcio ma sono consapevole che questa situazione ci aiuterà a rivedere molte delle nostre priorità è a riscoprire il vero senso della vita. Quando tutto questo finirà mi auguro che lasci almeno questo grande insegnamento”.

In generale la Toscana come si sta organizzando per contrastare questa situazione così delicata che sta colpendo tutto il mondo? “La Toscana gode di un buon sistema sanitario “pubblico” e paradossalmente, avere una numerosa comunità Cinese, ci ha messo in guardia in anticipo dandoci l’esempio della quarantena volontaria che ha limitato i contagi ancor prima che il lock down fosse messo in atto. Si pensava che la comunità Cinese sarebbe stato il problema, in realtà ci ha fornito in leggero anticipo l’esempio su cosa fare”.

L’Empoli Ladies in questo momento come si sta muovendo da questa situazione di pandemia? “L’Empoli ha una propria organizzazione interna, la “Empoli for charity” , che opera costantemente nel campo della solidarietà. In questo periodo ovviamente, tutto l’interesse dell’organizzazione è tesa verso iniziative che riguardano la prevenzione e la lotta al COVID 19”.

Passando al campo, qual’è la partita che quest’anno ricordi in maniera particolare e che ti ha reso fiero delle tue ragazze? “Per molti potrà sembrare normale pensare a quando abbiamo espugnato il Brianteo battendo il Milan a casa loro mentre per me, la vittoria alla sesta giornata, ottenuta in trasferta a Verona, mi ha fatto capire che si, eravamo sulla buona strada e che potevamo giocarcela con chiunque”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

RIPRODUZIONE RISERVATA