De Maggio:” Ci si augura di giocare in estate ,ma non tutti sono d’accordo”

Il giornalista Valter De Maggio,analizza il momento attuale e si sofferma su quando si potrà riprendere il campionato:

“Sperando in miglioramenti ,l’idea di giocare in estate resta ancora fattibile.Si pensa di poter riprendere il 3 giugno per poi terminare il 13 luglio.Terminati i campionati ci si concentrerà sulle competizione europee.Ma in Serie A non sembrano tutti d’accordo,fra tutti il presidente del Torino Urbano Cairo”.