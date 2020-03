Capitolo calcio Napoli, Albiol: “Taglio stipendi? Visto il momento non vedo il problema di trovare un accordo”

Nell’intervista rilasciata al CdS viene chiesto ad Albiol di parlare del Napoli, sulla stagione degli azzurri prima di questa sosta forzata a causa della pandemia Coronavirus.

Ha mai parlato con Hamsik? Lui vive la Cina. «No, non ancora. Parlo invece con Callejon, Fabian, Ospina, Koulibaly e Allan. Con i terapisti. I vecchi amici del Napoli».

A proposito, divagazione: Mertens e Callejon sono in scadenza di contratto ed esiste il rischio che vadano via come ha fatto lei un anno fa. «Dries è un fenomeno, è speciale. E’ un top, un crack: anche con Benitez entrava dalla panchina e ti cambiava la partita. E’ sempre parso chiaro che fosse diverso dagli altri, a prescindere dal record di gol: tutti vogliamo vederlo ancora con la maglia del Napoli, me compreso, ma è ovvio che la scelta spetta a lui. E sarà una scelta di vita».

Anche Callejon è un grandissimo. «Assolutamente. Ma come Dries, José non ha più 22 anni e deve fare una scelta complessiva, familiare. Comunque, ora è impossibile parlare di mercato».

Per la verità è difficile parlare proprio di calcio. «Sì, in questo momento la priorità mondiale è la salute. E tra l’altro sarà difficile concludere i campionati: mancano due mesi a giugno e per recuperare la normalità bisogna attendere un bel po’. Magari anche quattro o cinque mesi».

Lei, a 34 anni, avrebbe potuto disputare l’ennesimo Europeo con la Spagna: ci ha pensato?

«Non so, forse c’era la possibilità o forse no. Però è più giusto che non si giochi e che saltino anche i Giochi di Tokyo. Lo sport è passato in secondo piano».

E pensare che quest’anno il campionato italiano era diventato appassionante sul serio. «Si, una bella corsa tra Juve, Inter e Lazio. Una grande Lazio, la vera sorpresa: nessuno se l’aspettava, ma ha dimostrato di essere fortissima e di avere anche la mentalità giusta per tenere il ritmo dei bianconeri».

La Champions è stata sospesa troppo tardi, secondo lei? «All’epoca nessuno s’aspettava una tale diffusione, ma ora è normale dire: sì, hanno sbagliato. Penso al Valencia, ad esempio, che ha giocato con l’Atalanta a Milano. Una delle zone più colpite in assoluto: penso tanto anche a loro, a tutta l’Italia oltre che alla Spagna, all’Europa, alla Cina e al mondo intero. Non esistono Nord, Sud e colori della pelle: siamo tutti uguali e uniti nell’amore. Sarebbe bello mantenere lo stesso spirito di solidarietà e fratellanza anche dopo questo casino».

Le manca il calcio? «Mi manca, certo. Mi manca la mia vita: i compagni, gli allenamenti, le partite. Ma bisogna restare a casa, punto e basta: il calcio è contatto; e il contatto è pericoloso».

Lei è stato sottoposto al test Covid-19? «Sì, e sono risultato negativo».

Comincia a emergere ovunque, intanto, la questione stipendi. O meglio, del taglio degli ingaggi dei calciatori. «Non so cosa accadrà, bisogna parlare con le società e arrivare a un accordo: è ovvio che i club perderanno soldi se non si concluderà la stagione, e così, considerando che dovremo stare fermi un bel po’, credo che la migliore soluzione sia accordarsi. Non immagino problemi: bisogna andare avanti insieme mano nella mano».

