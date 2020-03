Caiata,pres.Potenza:”Dovremmo cercare in questo momento di riformare i campionati per renderli sostenibili”

Su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Salvatore Caiata, presidente Potenza:

“Cassa integrazione? Un evento storico per il calcio, questo decreto Cura Italia estende a tutti i settori, la LegaPro sta attivamente interloquendo con il Parlamento e pare che ai giocatori di LegaPro tocchi la cassa integrazione in due scaglioni. E’ un piccolo aiuto, ma pur sempre un aiuto per i calciatori e le società. I medici sportivi sono tutti propensi a non giocare più, adesso si fa il gioco delle parti, un po’ di commedia, sappiamo che giocare ancora è molto difficile. Pensare di giocare in momento in cui muoiono ancora 700 persone al giorno, in cui il Paese è in ginocchio, mi sembra fuori luogo. La Serie C vive della tasca dei presidenti perché ogni anno ha circa 60-90 milioni di perdite, ma quest’anno i presidenti dovranno dare risorse alle proprie aziende. Dovremmo cercare in questo momento di riformare i campionati per renderli sostenibili”.