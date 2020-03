Barcellona-Napoli, possibile ritorno a metà Luglio

Mentre oggi il calcio italiano avrà un’altra riunione dove vedrà coinvolta la Figc, i 20 presidenti e l’Aic, in call-canference, per trovare nuove soluzioni in vista del campionato. La sensazione, come riporta il Mattino, dopo il periodo di Pasqua, si potrà avere un quadro più chiaro a proposito della pandemia Coronavirus. I club vorrebbero partire dal 30 Maggio, i primi del mese era una proiezione troppo ottimistica. Si è ancora nel campo delle supposizioni, anche perchè non si saprà ancora l’evoluzione del Covid-19. Nel frattempo se tutto va come dovrebbe andare Barcellona-Napoli si potrebbe giocare il 18 Luglio e poi assegnare in dieci giorni Champions ed Europa League. Il tutto ovviamente però si attende come si evolverà la pandemia. Il calcio vorrebbe ripartire, ma prima si pensa alla salute dei cittadini.

La Redazione