Aleksander Ceferin e Andrea Agnelli come Mina: L’Importante è finire

Oggi è già in programma una nuova riunione per definire tutti gli aspetti organizzativi. Champions anche a ferragosto. Uefa, Eca e le varie leghe d’accordo nel portare a termine tutte le competizioni: quelle europee si concluderanno dopo l’esito dei campionati.

Corsa scudetto. Un’immagine della contestata partita disputata tra Juve e Inter che i bianconeri si sono aggiudicati per 2-0 grazie ai gol di Ramsey e alla magia di Dybala. Si ripartirà da qui, per quanto riguarda la corsa scudetto, con la Lazio, attualmente a -1, che non vuole certamente recitare il ruolo di comprimaria dopo aver disputato una stagione fin qui straordinaria.



Altro che non concludere i tornei nazionali. Uefa, Eca e Leghe Europee ormai non si pongono più limiti per arrivare al termine dei campionati, della Champions e dell’Europa League. Se il Coronavirus permetterà di riprendere a giocare in sicurezza solo a inizio giugno (è questa la convinzione più di moda a Nyon, ma anche in alcune Leghe) si andrà avanti non fino al 31 luglio, ma addirittura oltre la metà d’agosto. “L’importante è finire” cantava Mina, da ieri ottantenne; adesso lo dicono Ceferin, Agnelli e i vertici del calcio europeo. Fonte: CdS