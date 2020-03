Un poker di calciatori, così il piano di De Laurentiis si prepara al prossimo anno

Petagna già è un calciatore del Napoli ma ecco quali sono gli altri obiettivi del club partenopeo: Boga (Sassuolo), Jovic (Real Madrid), Mateta (Magonza) e Loren (Betis). Tra i partenti sicuramente Llorente, ma non è da sottovalutare la situazione legata a Milik. Motivo per cui “l’esubero” madridista Jovic potrebbe essere una possibilità in caso di addio del 99 polacco.

Per quel che riguarda gli esterni d’attacco sicuramente Boga è il calciatore che più si è messo in evidenza. Il contratto del giocatore neroverde scade il 30 giugno 2022, e sarebbe il giocatore perfetto per il nuovo progetto Gattuso. Bisognerà capire se Mertens e Callejon rinnoveranno oppure no. Stesso discorso per Mateta che Giuntoli segue da tempo. Il giocatore del Magonza con 14 reti in 34 presenze in Bundesliga si sta facendo decisamente notare.

Infine Loren del Betis, stessa squadra dalla quale il Napoli acquistò Fabian Ruiz, ha segnato 9 reti in Liga e sarebbe quel giocatore in grado di aumentare il tasso tecnico della rosa partenopea. L’ostacolo da superare è quello rappresentato dalla clausola rescissoria di ben 60 milioni di euro.

Foto CdS