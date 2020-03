SERIE B FEMMINILE – F. Cavicchia (Napoli): “La vostra città è passione allo stato puro”

Anche il calcio femminile si è fermato vista la pandemia del Coronavirus, ma c’è al tempo stesso la voglia di dare messaggi positivi verso le persone che stanno combattendo questo virus. Anche la calciatrice del Napoli Federica Cavicchia ai microfoni di Tuttocalciofemminile dice la sua sulla città e sul Covid-19. “Io come passo questi giorni così delicati? Mi alleno in casa due volte al giorno e molto tempo con il mio ragazzo. Sono brava con i risotti ai quattro formaggi. I miei idoli sono Jorginho e Verratti. Della vostra città ammiro la passione che è stato puro, mi piace tantissimo, peccato che in poche zone c’è un po’ di spazzatura. Ho accettato la maglia azzurra per una spinta in più”.

La Redazione