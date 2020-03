Seria A – Se non si gioca entro l’inizio di maggio, campionato finito

Le ipotesi si rincorrono, ma la situazione è senza dubbio di quelle da poter definire straordinarie, per cui stabilire quella giusta è indovinare il famoso terno al lotto. La Gazzetta dello Sport di questa mattina evidenzia che, nonostante la voglia di tutti, non è detto che il torneo di Serie A possa proseguire e aggiunge che se entro Pasqua ci dovessero essere notizie migliori si tornerà al primo scenario, cioè quello di tornare in campo ad inizio maggio, ma in caso contrario difficilmente vedremo la fine delle “ostilità”. Il campionato verrebbe di fatto sospeso, senza assegnazione del titolo o retrocessioni. Il “rischio”, peraltro, sarebbe quello di ritrovarsi con un campionato di Serie A a 22 squadre, con le prime due della Serie B che salirebbero in massima serie senza la terza squadra dei playoff, che quindi resterebbe in cadetteria. Le squadre dovrebbero poi tornare 20 nel campionato