Renzo Ulivieri: “Il campionato? I presidenti devono far parlare gli scienziati”

E’ intervenuto a Radio Kiss Kiss, nel corso del programma “Radio Gol”, il presidente dell’Asso-allenatori Renzo Ulivieri. Ecco quanto evidenziato da “ilnapolionline.com”. “In questo momento non si possono prendere decisioni in merito e non accorrerà nulla nei prossimi 15 giorni. Oggi i presidenti devono lasciar parlare gli scienziati, non devono prendere decisioni sul campionato, fare ipotesi sì, ma non andare oltre. Sugli stipendi dei calciatori, ognuno devono recitare il proprio ruolo. Ma lo dico oggi prendiamo tempo, vista questa pandemia così grave, però è impensabile fissare date”.

La Redazione