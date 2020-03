Per Milik, il Napoli ha trovato la soluzione per non scontentare il polacco

Il Napoli ha praticamente in mano il rinnovo di Mertens ed ha già acquistato Andrea Petagna dalla Spal, questo significa che il futuro di Milik sarà lontano dall’azzurro. L’avventura del polacco sta per terminare e si proverà a cederlo in estate per evitare la scadenza nel 2021 ed evitare nuovi casi Mertens e Callejon. Nonostante i due crociati rotti, i numeri realizzativi di Milik non sono stati negativi, ma forse non è scoccata la scintilla tra le parti, compreso il rinnovo dove manca l’intesa su ingaggio e valore della clausola. Perciò a meno di clamorosi colpi di scena, le strade del Napoli e di Milik si separeranno.

La Redazione