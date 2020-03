Mercato Napoli: in uscita Giuntoli “offre” la sua manita

Il Napoli ha praticamente in mano il rinnovo di Mertens ed ha già acquistato Andrea Petagna dalla Spal, questo significa che il futuro di Milik sarà lontano dall’azzurro. L’avventura del polacco sta per terminare e si proverà a cederlo in estate per evitare la scadenza nel 2021 ed evitare nuovi casi Mertens e Callejon. Ci sono poi in uscita anche Younes, Llorente e Lozano