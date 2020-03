Mercato estivo – Per la difesa il Cagliari ha puntato Maksimovic

Visto l’anno orribile di Koulibaly e, soprattutto dopo l’arrivo di Gattuso, Nikola Maksimovic si è ritagliato un posto da “quasi titolare” nella difesa del Napoli. A preoccupare solo le sue condizioni fisiche non sempre perfette…Il centrale azzurro, stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, sarebbe finito nelle mire del Cagliari che è alla ricerca di un difensore dalle caratteristiche dell’ ex granata e con la sua esperienza. Intavolare una trattativa con il Napoli, però, non appare affatto facile. Ci sarebbe da risolvere il “problema” ingaggio, molto alto per il club sardo e quello, ancor più notevole del campo. Al momento il Napoli e di conseguenza Maksimovic, non ha sostituti. L’alternativa per il Cagliari potrebbe essere Cistana del Brescia.