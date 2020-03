Il sogno Jovic, ma all’orizzonte c’è l’incubo Florentino Perez

Al Napoli piace Luka Jovic, esterno croato del Real Madrid, ma questo non è un mistero, anzi si sa da molto tempo. Il giocatore con Zinedine Zidane, non ha trovato quello spazio che sperava di avere, dopo le buone referenze con l’Eintrach Francoforte. In estate, come conferma il Corriere dello Sport, è stato pagato 70 milioni, ma al momento il giocatore non ha ripagato gli sforzi della società spagnola. Jovic ha fatto intendere che sarebbe pronto per una nuova avventura in maglia azzurra. Il problema è che Florentino Perez, visto i soldi spesi in estate, non ci vorrà rimettere e perciò va trovata un’intesa tra le parti, per trasformare il sogno in realtà.