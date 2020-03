Fanna: “A Verona ci chiamavano squadretta e scarti, ma poi…”

Pierino Fanna, ex calciatore del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Mi ritrovai a Verona dopo 3 anni di scudetti alla Juve, cominciando una nuova vita ed una nuova avventura in periodo per me difficile. Ma avendo voglia di giocare ho chiesto di essere ceduto. Mi trovai in questa squadretta provinciale nata dalla Serie B, una squadra degli scarti – così ci chiamavano – perché eravamo io, Marangon, Sacchetti, Volpati, Spinosi, Ferroni. Sono state gettate le basi per l’ultimo miracolo di una squadra casualmente”.