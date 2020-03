ESCLUSIVA – A. Lazzaroni (sind. Dimaro-Folgarida): “Soddisfatti di come il nostro Comune sta reagendo alla pandemia Covid-19”

In questo momento l’Italia e non solo sta combattendo la battaglia più importante della vita, sconfiggere la pandemia Covid-19. Un virus potente e al tempo stesso silenzioso che nessun al momento sa come fermarlo. Anche il Comune di Dimaro-Folgarida sta cercando di trovare un rimedio, rispettando le regole, in attesa poi si accogliere in ritiro il Napoli. Di questo ma non solo ilnapolionline.com ha intervistato il sindaco Andrea Lazzaroni.

Ti volevo chiedere come sta rispondendo il Comune di Dimaro-Folgarida a questa pandemia Covid-19? “Fino a questo momento c’è un caso di contagio e uno di guarigione, quindi al momento i risultati sono più che soddisfacenti. Quello che mi riempie d’orgoglio da sindaco è che le persone stanno rispettando le norme dettate dal Governo alla lettera. Non c’è bisogno da questo punto di vista di scendere per strada come fanno molti colleghi di avvisare di rispettare le leggi, perché lo stanno già facendo al meglio”.

In generale invece com’è la situazione in tutto il Trentino? “E’ chiaro che come tutte le regioni, ci sono alcune province che rispondono in maniera positiva e altre un po’ meno, come ad esempio un paio nella zona del Tonale. L’importante è che non solo in Trentino ma tutta l’Italia resti a casa, rispetti le norme, perché se lo facciamo tutti insieme e prima ne usciamo al meglio”.

Tu sei sindaco del Comune di Dimaro-Folgarida e in estate il Napoli viene per il ritiro pre-campionato e i tifosi non li lasciano mai soli. Cosa ti colpisce in particolare di quelle due settimane? “Intanto ti vorrei dire che si naviga a vista in vista del ritiro di quest’estate, che ovviamente non ci sono date per capire se finirà o meno la stagione agonistica. Io ho seguito ben 4 ritiri della squadra e i tifosi non hanno mai abbandonato la squadra. Mi colpisce la loro passione, poi come noi hanno lo spirito di appartenenza per la città e infine la loro grande civiltà. Ti svelo un particolare, l’ex sindaco, ora l’assessore allo sport Romedio Menghini è stato calciatore, allenatore ed è in prima linea per qualsiasi iniziativa. Sicuramente più competente di me di calcio (ride n.d.r.)”.

Cosa ti senti di dire alla tua gente del Comune di Dimaro-Folgarida per questo delicato momento? “Io in questi giorni ho mandato un messaggio alle persone del Comune di Dimaro-Folgarida, di restare a casa, perché prima ne usciamo e prima torneremo a vivere la vita di tutti i giorni. Come tu ben saprai lo scorso anno il nostro Comune fu colpito dall’alluvione e ne siamo usciti più forti di prima. Sono certo che sarà lo stesso anche questa volta. Vorrei infine mandare un messaggio alla città di Napoli, combattete tutti assieme per sconfiggere questa pandemia e poi potremo festeggiare tutti assieme in ritiro”.

Intervista a cura di Alessandro Sacco

