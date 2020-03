De Laurentiis vero mattatore alla riunione. La serie A decisa a bloccare le mensilità di marzo e anche a ridurre il monte ingaggi dei calciatori

De Laurentiis scatenato nella formulazione della relazione sullo stato di crisi del calcio italiano. Un vero mattatore nella riunione informale di ieri mattina che ha portato alla approvazione, all’unanimità, di un documento che in serata, poi, è stato illustrato dal numero uno della Lega Serie A Dal Pino al presidente della Figc Gravina che lavora, tra l’altro, per il prolungamento della fine di questa stagione a dopo il 30 giugno. C’è lo zampino del presidente del Napoli in ogni cosa, dalle proposte legislative a quelle fiscali (il rinvio del pagamento degli emolumenti fiscali per esempio), dallo stop dello stipendio di marzo (giusto per cominciare) alla possibile necessità di decurtazione degli ingaggi a fine anno. Fonte: Il Mattino