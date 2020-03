Cuomo:“Giusto rinviare le Olimpiadi, ma ci sarà stravolgimento economico”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Sandro Cuomo, CT scherma italiana: “Non capisco la gente che ha atteggiamenti aggressivi nei confronti di chi parla di sport, sicuramente c’è l’emergenza sanitaria, economica, ma poi anche sportiva. Per quanto riguarda le Olimpiadi abbiamo cominciato il nostro allenamento anni fa, a volte si lavora tutta la vita per un’Olimpiade, e poi succedono certe cose. Chi sarebbe stato selezionato oggi, non è detto che sarà selezionato domani. Noi come scherma abbiamo conquistato la qualifica piena, qualificando tutte le nostre squadre, con una gara d’anticipo. Giusto rinviare, ma questo comporta a livello economico uno stravolgimento incalcolabile”.