Quest’oggi all’interno della sala stampa della Protezione Civile, non era presente alla conferenza Angelo Borrelli, per via di una forte influenza. Il suo vice ha aggiornato in tempo reale.

Numero di persone guarite: 1036

Malati in terapia intensiva: 3489

Persone morte: 683 superate le 7 mila vittime

